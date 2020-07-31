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Aktüel

Bursa'da konteyner hırsızlığı yapan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 09:52:49 -
Bursa'da konteyner hırsızlığı yapan kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, tarım arazilerindeki konteynerleri çalan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarım bölgelerinde konteynerlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, konteynerlerin vinçle götürüldüğünü belirledi.

Ekipler, incelemeler sonucunda, vinç operatörlerinin olaydan habersiz olduğunu, konteynerlerin M.M.Ş. tarafından çalındığını tespit edildi.

Yakalanan M.M.Ş, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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