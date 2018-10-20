Bursa'da kışa hazırlık yapan yaşlı çiftin evleri küle döndü

Bursa'nın İznik ilçesi Elmalı mahallesinde meydana geldi. Elmalı mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Harun Sargın ve Hacer Sargın çifti,kışın yiyecekleri pekmezi hazırlamak için evlerinin bahçesinde ateş yaktı.

Pekmez kazanın altında yanan ateşten sıçrayan kıvılcımlar, ahşap evi alev topuna çevirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki diğer ev ve ağıla sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Feci yangında, yaşlı çiftin ahşap evi ve bir ağılı küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.