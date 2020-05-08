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Aktüel

Bursa’da kıraathanede kumar oynayan 13 kişiye suçüstü

Bursa’da korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açık olan kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 13 kişiye suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:08:31 -
Bursa’da kıraathanede kumar oynayan 13 kişiye suçüstü

Bursa’da korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açık olan kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 13 kişiye suçüstü yakalandı. 13 kişiye para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Ertuğrul Gazi Polis Amirliği Merkezi ekipleri Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’nde kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı aldı. Polis ekiplerinin olay yerine yaptığı baskında biri kadın olmak üzere 13 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 13 kişiye Hıfzısıhha Kanunu’na uymadıkları gerekçesi ile 3 bin 150’şer liradan 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

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