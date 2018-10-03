Bursa'da kestane hasadı başladı

İnegöl’de kestane denilince akla gelen yerlerden biri de Bahçekaya Mahallesi. Ekim ayının ortasında başlanan hasat bu yıl havaların iyi gitmesi sayesinde erken başladı. 20-25 metre boyundaki ağaçlara çıkarak, ellerinde sopalarla hasat yapılıyor. Ağaçtan yere düşen dikenli kozalar yerden toplanarak içindeki kestaneler çıkartılıyor. Bahçeyaka'de kestane üreten Selahattin Yılmaz, kestane hasadına başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Eskiden Ekimin 15’ne kadar hasat başlamıyordu. Ancak havalar sıcak gidince bu sene erken oldu. Bu yıl hastalık vurdu. Bu yıl verim az, ancak gelen misafirlere ikram edeceğiz. Satmak için fazla olmayacak. Bu sene para yapıyor, kestanenin fiyatı 15 TL ile 20 TL arasında. İşçi yevmiyesi 150 TL, ama gelmiyor. Kendimiz topluyoruz. Tehlikeli ama, dengeyi sağladıktan sonra bir şey olmaz. Yıllardır yaptığımızdan dolayı artık alıştık."