  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da kayıp alarmı...Alzheimer hastası adamdan haber alınamıyor

Bursa’da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 58 yaşındaki Alzheimer hastası adamdan haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:31:45 -
Bursa’da kayıp alarmı...Alzheimer hastası adamdan haber alınamıyor

Bursa’da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 58 yaşındaki Alzheimer hastası adamdan haber alınamıyor.


Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’nde oturan evli ve 3 çocuklu alzheimer hastası Mehmet Ali Ak’dan dünden beri haber alınamıyor. Pazar günü sabah saatlerinde camiye gidiyorum diyerek evinden ayrılan Ak, bir daha dönmemesi üzerine yakınları gidebileceği yerleri kontrol etti.


En son markette görüntülendi


Tüm aramalara rağmen Ak’a ulaşamayan aile yakınları bu seferde emniyet güçlerine haber verdi.


175 boylarında, kır saçlı üzerinde kırmızı ve beyaz çizgisi olan lacivert tişörtü ve mavi kot pantolonuyla kaybolan Ak, en son bir marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yakınları görenlerin insaniyet namına 0534 211 42 41 yada 155’e haber vermelerini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı