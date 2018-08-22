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Bursa'da kardeş dehşeti! İş yerini basıp öz ağabeyini vurdu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, aralarındaki husumet nedeniyle ağabeyini iş yerine baskın yaparak tüfekle bacağından vurdu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:44
Bursa'da kardeş dehşeti! İş yerini basıp öz ağabeyini vurdu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Eyüp D.(31), aralarındaki husumet nedeniyle baskın yaptığı iş yerinde ağabeyi Ferit D.yi (42) tüfekle bacağından vurdu.

Ağabey Ferit D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan zanlı suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Eyüp D., ağabeyi Ferit D.nin işlettiği internet kafeye elinde tüfekle giderek, aralarındaki husumet nedeniyle ateş açtı. Saldırıda sol bacağından yaralanan Ferit D., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, zanlı kaçtı.

Polis tarafından suç aleti silahla yakalanan Eyüp D., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:44
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