Bursa'da kamyonetin çarptığı bisikletli ölümden döndü

Kaza, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle ters istikamette seyir halinde olan İ.A. karşı istikametten gelen İ.K. idaresindeki 16 AAD 148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücü yaralandı. İ.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.