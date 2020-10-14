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Aktüel Bursa'da kamyonetin arkasına bağladıkları deveyi kilometrelerce eziyet ederek götüren 2 kişi yakalandı
Aktüel

Bursa'da kamyonetin arkasına bağladıkları deveyi kilometrelerce eziyet ederek götüren 2 kişi yakalandı

Zaman zaman yolda sürüklenen ve eziyet çeken deveyi, bir genç arkasından birkaç kilometre koşarak kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:56:15 -
Bursa'da kamyonetin arkasına bağladıkları deveyi kilometrelerce eziyet ederek götüren 2 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir deveyi kamyonetin arkasına bağlayarak götürürken eziyet eden 2 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nden 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasına bağladıkları deveyle yaklaşık 20 kilometre yolculuk eden 2 kişiyi gören Osman Kütükçü, aracı durdurmak istedi.

Yetişemediği aracın peşinden birkaç kilometre koşan Kütükçü, Samanlı Caddesi'ndeki bir parkta oturan gençlerin de yardımıyla kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki Suriye uyruklu sürücü A.J. ve yanındaki Y.M, önce itiraz etseler de vatandaşların polise haber vermesiyle deveyi yol kenarındaki yeşillik alandaki bir ağaca bağladı.

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 2 kişi hakkında "hayvana eziyet etmek" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Ehliyeti de bulunmayan sürücüye "trafiği tehlikeye düşürmekten" 7 bin 900 lira, "hayvana eziyet etmekten" de 947 lira ceza uygulandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, deveyi kesmek için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden 6 bin liraya aldıklarını ve mezbahaya götürdüklerini, kamyonete sığmayınca mecburen arkaya bağladıklarını aktardıkları öğrenildi.

Haklarında adli işlem de başlatılacağı öğrenilen şüphelilerin Yavuzselim Karakolundaki işlemleri sürüyor.

- Deveyi kurtarmak için birkaç kilometre koştu

Deveyi kurtarmak için çaba gösteren Kütükçü, AA muhabirine, caddede devenin kamyonetin arkasında sürüklendiğini görünce peşinden koştuğunu söyledi.

Birkaç kilometre sonra kamyonete yaklaşabildiğini belirten Osman Kütükçü, şöyle konuştu:

"Kıraathanede çay içerken hayvanı sürüklediklerini gördüm, hemen koşarak yetişmeye çalıştım. Bu parkın oraya kadar geldim, arkadaşlarıma arabayla önüne kırıp kamyoneti durdurmasını söyledim. Şoföre hayvanı bırakmalarını söyledim, itiraz edince arkadaşlarla polisi aradık. Polis gelince deveyi parktaki ağaca bağladık. Hayvan sürüklenmekten perişan olmuştu, nefes dahi alamıyordu. Vicdanen müdahale etmek zorunda kaldım."

Öte yandan, hayvanın ilgili birimlerin görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındığı öğrenildi.

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