Bursa'da KAFES-46 operasyonu: 47 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya; Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında; 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi 47 şüpheli yakalandı.
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Bakan Yerlikaya; Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında; 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi 47 şüpheli yakalandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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