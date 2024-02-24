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Gündem Bursa'da KAFES-46 operasyonu: 47 şüpheli yakalandı
Gündem

Bursa'da KAFES-46 operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 08:54:00 -
Bursa'da KAFES-46 operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya; Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında; 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi 47 şüpheli yakalandı.

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