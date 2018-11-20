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Bursa’da kadının karnından çıktı! Doktorlar dehşete düştü…

Yaklaşık 1,5 yıl önce Devlet Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olan kadının karnında havlu büyüklüğünde sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı.

20 Kasım 2018 Salı 10:20
Bursa’da kadının karnından çıktı! Doktorlar dehşete düştü…

Hem aile hem doktorlar şok yaşarken, ölümden dönen hastanın ailesi suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. 

Geçen yıl Mayıs ayında karın ağrısı şikayetiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne giden 53 yaşındaki 3 çocuk annesi M.A’nın safra kesesinin alınacağı söylendi. Burada ameliyat olan kadının ağrıları geçmek bilmedi. Daha sonra başka bir Devlet Hastanesi'ne, oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen M.A'nın bir türlü geçmeyen ağrılarına çare bulunamadı.

M.A, yaklaşık 15 gün önce Özel Medical Park Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrollerde kadının karnında yabancı bir cisim fark edildi. Hemen ameliyata alınan hastanın karnından sargı bezi çıktı. Ölümden dönen M.A'nın ailesi sorumlular hakkında suç durusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Ağabeyinin hanımının ihmal sebebiyle ölümden döndüğünü ifade eden Mehmet A., “Biz hastamızı 2017 yılı Mayıs ayında Bursa Devlet Hastanesi'ne hastamızı götürdük. Burada bize safra kesesi ameliyatı olması gerektiği söylendi. İlk etapta kapalı safra kesesi ameliyatı yaptılar. Hastamız 2 gün sonra tekrar kötüleşince tahlil yaptırıp ikinci defa açık ameliyat yaptılar. Ameliyattan sonra hastamızın ara sıra ağrıları olmaya başladı. Bu yıl eylül ayında ağrıları dayanılmaz boyuta ulaşınca bu defa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek tahlillerini yaptırdık. Bize karaciğerde kütle olduğu söylendi. Baktık ki hastamız iyileşmiyor, özel bir doktora götürdük. Oradan da Medicalpark Hastanesi'ne yönlendirdiler. Burada yapılan tahlillerde karnında yabancı bir cisim tespit ettiler. Hastamızı ameliyata aldılar, karnından sargı bezi çıktı. Hastamız ölümden döndü, sorumlulardan şikayetçi olacağız” dedi.

Ameliyatta çıkarılan sargı bezi hem doktorları hem de aile fertlerini şaşkınlığa sevk ederken, bu kadar büyüklükteki yabancı bir cismin nasıl unutulduğu ise merak konusu oldu. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:20
  1. Bursa
  2. Ameliyat
  3. Devlet Hastanesi
  4. sargı bezi
  5. safra kesesi
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