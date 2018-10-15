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Bursa'da izinsiz yabancı işçi çalıştırdı bedeli ağır oldu!

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasının sahibine, çalışma izni bulunmayan 7 yabancı uyruklu işçiyi çalıştırdığı gerekçesiyle 78 bin TL para cezası uygulandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:27
Bursa'da izinsiz yabancı işçi çalıştırdı bedeli ağır oldu!

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi ekipleri, Cerrah Islah Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan mobilya firmasında denetim yaptı. İncelemelerde, fabrikada çalışan Ahıskalı 7 işçinin çalışma izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Firma sahibi Nazım Çiftçi'ye, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkilisi, firmanın izinsiz yabancı işçi çalıştırdığını, yabancı işçilerin istihdamı için bakanlıktan izin alınması gerektiğini bildirdi.Firma sahibi Nazım Çiftçi ise Ahıskalı işçilerin Türk vatandaşlığına geçmek için müracaat ettiğini, bu sürecin uzun sürmesi nedeniyle işçilerin sigorta işlemlerini yapamadığını belirtti.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:27
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