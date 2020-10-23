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Yerel Bursa'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Yerel

Bursa'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın 64 yaşındaki Riyet O. isimli inşaat işçisi üzerinde bulunduğu iskeleden düşerek ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:56:00 -
Bursa'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir işçi üzerinde bulunduğu iskeleden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Akhisar Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi . Riyet O (64), inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten aşağı düştü. Kafa üstü düşen talihsiz adamın yardımına arkadaşları yetişti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Riyet O.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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