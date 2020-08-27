Bursa’da işçileri taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Bursa’da Ferhat Erol idaresindeki midibüs elektrik direğine çarptı. Sürücü Erol ile araç içinde bulunan 1 işçi hayatını kaybetti, 16 işçi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
60 yaşındaki Ferhat Erol, işçileri çalıştıkları fabrikaya götürmek için yola çıktı. 16 S 1821 plakalı midibüsüyle Bursa’nın Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkii’nde ilerleyen Erol, aracın hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine hızlı bir şekilde çarptı.
Çevredeki vatandaşlar, feci kazanın ardından hızlı bir şekilde ekiplere ihbarda bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, iki cansız bedene ulaştı. İlk belirlemelere göre midibüsün şoförü Ferhat Erol ve 47 yaşındaki Ayşin Güler hayatını kaybetti.
Diğer 16 işçinin ise yaralandığı ve çevre hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.