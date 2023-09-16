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Yerel Bursa’da iplik fabrikasında korkutna yangın
Yerel

Bursa’da iplik fabrikasında korkutna yangın

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:29:00 -
Bursa’da iplik fabrikasında korkutna yangın

Bursa’da akşam saatlerinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Bursa’da akşam saatlerinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Ali Osman Sönmez Caddesi üzerinde bulunan iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın esnasında mesaide olan işçiler durumu itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri söndürdükleri yangın sonrası soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

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