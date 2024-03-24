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Yerel Bursa'da iki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı
Yerel

Bursa'da iki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-03-24 08:54:00 -
Bursa'da iki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Saat 19.00 sıralarında Akhisar mahallesi 217'nci sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden sürücü Faruk B. (37) yönetimindeki 16 BGZ 405 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. (34) yönetimindeki 16 BCB 309 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile 16 BGZ 405 plakalı otomobildeki Samet Ö. (17), Elif B. (18), Hanife B.(30), Kübra Nisa B. (2) ve Kerem B. (4), yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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