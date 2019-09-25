Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.25 Eylül 2019 Çarşamba 15:32
Erdoğan Demirkol'un kullandığı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Çitli Kavşağı mevkisinde, Harun Y. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenerek sukanalına devrildi.
Kazada, sürücü Demirkol ile diğer araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılan Demirkol, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralı ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ