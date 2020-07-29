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Aktüel

Bursa'da iki mobilya imalathanesinde çıkan yangınlar nedeniyle maddi hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-07-29 03:12:07 -
Bursa'da iki mobilya imalathanesinde çıkan yangınlar nedeniyle maddi hasar oluştu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 2 mobilya imalathanesinde çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 22. ve 17. Sokak'taki iki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangınlar nedeniyle mobilya imalathanelerinde maddi hasar meydana geldi.


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