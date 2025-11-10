  • İSTANBUL
Bursa'da Hurdaya Dönen Otomobilden Mucize Kurtuluş
Bursa'da Hurdaya Dönen Otomobilden Mucize Kurtuluş

Bursa’da Hurdaya Dönen Otomobilden Mucize Kurtuluş

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yön tabelası direğine ve servis minibüsüne çarpan otomobildeki 6 kişi, aracın hurdaya dönmesine rağmen hafif yaralı olarak kazayı atlattı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, kontrolden çıkıp, yön tabelası direğine ve servis minibüsüne çarparak demir yığınına dönen otomobildeki 6 kişi, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

Berat D. yönetimindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce yön tabelası direğine, ardından da Mustafa K. idaresindeki 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, demir yığınına dönen otomobildeki 6 kişi hafif şekilde. Yaralılardan otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan servis minibüsünde yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi bir süre kısmen trafiğe kapatılırken, araçların çekilmesiyle ulaşım yeniden normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

