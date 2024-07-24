Bursa'da hurdaa fabrikası küle döndü! 5 bin dönümlük arazi enkaz oldu!

Edinilen bilgiye göre, yangın geçtiğimiz gün sabah saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hurda malzemelerin işlendiği fabrikada izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Hurdalar milyonluk fabrikaları küle çevirdi

Hurda malzemelerin tutuşmasıyla fabrika alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken işçiler güvenli şekilde tahliye edildi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken bölgeye Tarım A.Ş.’ye ait tankerler, AFAD, Yıldırım, Osmangazi ve çeşitli belediyelere ait tankerler sevk edildi. Yangın bitişiğinde bulunan evleri de tehdit edince mahalle sakinleri evlerinden tahliye edildi. Büyüyen alevler yanan hurda fabrikasının bitişiğinde bulunan iki fabrikaya daha sıçradı. Alevlerle mücadele eden ekipler, yangını söndürmek için büyük güçlük çekti. Bir yangın söndürme helikopteri de yangının seyrine göre hazır bekletildi. Ekiplerin 4 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için incelemelerini sürdürdüğü kesin çıkış sebebinin, yetkililerin hazırlayacağı raporun ardından belli olacağı belirtildi.

Yangının büyüklüğü havadan görüntülendi

Gece boyu süren soğutma çalışmalarının ardından fabrika sahipleri yangın bölgesine gelerek acı tabloyu gördü. Bölge havadan dron ile görüntülendi. Görüntüler yangının büyüklüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi. 5 bin dönümülük fabrika enkazı şavaş alanlarını aratmadı.

5 bin dönümlük depolarının yandığını belirten işletme sahibi Soner Aslan, "Biz ana merkezimizde çalışırken, depomuzun yanında bir yangın çıktığını duyduk. Hemen kendi depomuza koştuk. Komşumuz ile cephe olan duvara gittik. Yangın söndürme tertibatı, hortum ve tüpler ile yangını söndürmeye çalıştık. Yangın hızlı bir şekilde bizim depomuza sıçrayınca, elimizden bir şey gelmedi. Bina dışına çıkarak itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye de geldi fakat, yanıcı malzeme olduğu için hızlıca alev aldı. Tüm bina ve malzemeler yandı. Kaybımızın yüksek bir meblağ olduğunu söyleyebilirim ancak net bir şey yok. Hurdacıda başlayan yangın, bitişiğindeki fabrikaya sıçramış. Oradan da bizim depomuza sıçradı. İtfaiye raporunu bekliyoruz, ona göre biz de süreci başlatacağız" dedi.

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