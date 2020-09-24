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Aktüel Bursa'da HES kodu uygulamasıyla ilgili yeni düzenleme
Aktüel

Bursa'da HES kodu uygulamasıyla ilgili yeni düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:41:32 -
Bursa'da HES kodu uygulamasıyla ilgili yeni düzenleme

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında başlatılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki yerlerde ertelendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22 Eylül'de aldığı karar gereğince tüm kamu kuruluşlarına, alışveriş merkezlerine (AVM), çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazalara, banka, PTT ve konaklama tesislerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayat döneminde bu uygulamanın etkili bir yöntem olduğu vurgulanan açıklamada, Kurulun son toplantısında aldığı karara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde; çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde; alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde; tüm bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde; tüm PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde; tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine karar verilmiştir."

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