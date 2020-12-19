Bursa’da hedef sağlıklı dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yaşanan depremlerin ardından önemi bir kez daha anlaşılan kentsel dönüşüm için düğmeye bastı.
Hasan Özan Bursa
‘Vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı’ temel ilkesiyle Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerinde hazırlanan dönüşüm modeli için anlaşmaya varılan hak sahipleriyle ilk imzalar atıldı. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin altyapısından üstyapısına kadar birçok projeyi yürüttüğünü söyledi.