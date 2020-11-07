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Yerel Bursa’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Bursa hava durumu!
Yerel

Bursa’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Bursa hava durumu!

Meteoroloji hava durumu merak ediliyor. Havalar soğumaya başladı. Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yurdun büyük bir bölümünde yağışlar söz konusu. 7 Kasım Bursa hava durumu yarın nasıl, yağış var mı? Son dakika Meteoroloji'den Bursa için hava durumu verileri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:49:00 -
Bursa’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Bursa hava durumu!

Hava durumu değerlendirmeleri MGM'den yapılan son dakika açıklama ile belli oldu. Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışların olacağı belirtilirken, zaman zaman kar yağışının da olacağı kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle de Marmara Bölgesi Balıkesir, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'da da bugün ve yarın yağışların görüleceği açıklandı.

Bursa’da hava nasıl olacak? 

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Bursa'da bugün hava sisli  olacak. Hava sabah saatlerinde oldukça serin. Bursa’da termometreler ise en yüksek 16 dereceyi gösterecek. Yarın sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bursa'da önümüzdeki hafta da yağışsız hava etkisini sürdürecek. Sıcaklığın pazartesi günü 19, salı 20 ve çarşamba günü 18 derece olması tahmin edilmekte.

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