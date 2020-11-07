Bursa’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Bursa hava durumu!

Hava durumu değerlendirmeleri MGM'den yapılan son dakika açıklama ile belli oldu. Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışların olacağı belirtilirken, zaman zaman kar yağışının da olacağı kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle de Marmara Bölgesi Balıkesir, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'da da bugün ve yarın yağışların görüleceği açıklandı.

Bursa’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Bursa'da bugün hava sisli olacak. Hava sabah saatlerinde oldukça serin. Bursa’da termometreler ise en yüksek 16 dereceyi gösterecek. Yarın sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bursa'da önümüzdeki hafta da yağışsız hava etkisini sürdürecek. Sıcaklığın pazartesi günü 19, salı 20 ve çarşamba günü 18 derece olması tahmin edilmekte.