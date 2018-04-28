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Bursa'da hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Bursa'nın Muradiye ilçesinde, devlet hastanesinde hizmetli olarak çalışan Mustafa Bayraktar (34), evinde ölü bulundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:06
Bursa'da hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Muradiye Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Mustafa Bayraktar'dan haber alamayan annesi, yalnız yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren anne, oğlu Mustafa'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Bayraktar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayraktar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası çalıştığı hastaneye getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:06
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