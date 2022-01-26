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Gündem Bursa'da 400 gr halk ekmeğe 75 kuruş zam
Gündem

Bursa'da 400 gr halk ekmeğe 75 kuruş zam

Bursa'da bugün itibariyle 400 gr halk ekmeğe zam geldi. 2 lira olan halk ekmek fiyatı uzun süredir eski fiyatla satılırken, bugünden itibaren 2 lira 75 kuruşa yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 10:13:00 - 2022-01-26 10:17:16
Bursa'da 400 gr halk ekmeğe 75 kuruş zam

Bursa'da halk ekmeğe zam geldi. Zamlı tarife 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olurken ekmek fiyatı 75 kuruş zamlandı.

 

75 kuruş zam

BESAŞ 2 liradan satılan 400 gram ekmeğin yeni fiyatının 2 lira 75 kuruş olduğunu açıkladı.

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti.

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