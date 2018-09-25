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Bursa'da görenler şaşkın! Adeta istila ettiler...

İnegöl ilçesindeki ormanlık alanlarda yaşanan  tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.

25 Eylül 2018 Salı 11:48
Bursa'da görenler şaşkın! Adeta istila ettiler...

İnegöl-Domaniç karayolu Arapoturağı mevkisindeki ormanlık alandaki  ağaçlarda yoğun şekilde tırtıl görülmeye başlandı.

Ormanlık alana yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların ihbarı üzerine  İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatırken,  araştırma için ekip oluşturuldu.

 Bölge sakinlerinden Recep Küpçüoğlu, ormanda bir anda ciddi oranda  tırtıl görüldüğünü söyledi.

  Ormana çalışmaya geldiklerinde tırtıl ve zarar verdikleri yapraklarla  karşılaştıklarını dile getiren Küpçüoğlu, "Yetkililere haber verdik. Şu an  gördüğümüz gibi sürekli yaprak kemiriyorlar, ağaçlara zarar veriyorlar. Geniş bir  alanda görülüyor." dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:48
  1. İnegöl

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