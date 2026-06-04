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Yerel Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Yerel

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, gece yarısı paniğe neden oldu. Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 01.30 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevrede endişe yaşanırken, tesisten zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri de geldi. Geceyi aydınlatan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

 

Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

 

Alevler kısa sürede büyürken, tesiste zaman zaman küçük çaplı patlamalar medyana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geri dönüşüm tesisinde zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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