Bursa'da gastronomi alanında nitelikli istihdam için eğitim programı başlatıldı

-Bursa'da, yeme içme sektöründe nitelikli istihdama katkı sağlanması amacıyla aşçı yardımcılığı, pasta yardımcılığı ve pizzacılık alanlarında düzenlenen eğitim programı tanıtıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve İŞKUR iş birliğiyle yürütülecek "Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı (SES)" sayesinde yeme içme sektöründe nitelikli istihdama katkıda bulunulacak.

BTSO Mutfak Akademi'de "aşçı yardımcılığı, pasta yardımcılığı ve pizzacılık" alanlarında eğitim alacak 45 kursiyer, programın sonunda istihdam edilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Oda binasında düzenlenen tanıtım toplantısında, hizmet sektöründe nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Irmak, Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) çatısı altında faaliyet gösteren BTSO Mutfak Akademinin, hizmet sektörüne personel kazandıran önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, "WFP ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'deki oda ve borsalar arasında örnek teşkil eden önemli bir eğitim programına başladık. Sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığımız eğitimlerimizde, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere dezavantajlı gruplar, eğitimlerini tamamladıktan sonra anlaşmalı işletmelerde işbaşı eğitimine dahil olacak." ifadelerini kullandı.

- WFP 2024'e kadar 5 bin kişilik istihdam hedefliyor

WFP Türkiye Temsilcisi Nils Grede de gastronomi alanında önemli potansiyele sahip Bursa'da örnek bir projeye imza attıklarını belirtti.

SES'e ilişkin bilgi veren Grede, şunları kaydetti:

"Bu programı 2019 yılında pilot bir çalışma modeli olarak başlattık ve sağlam bir temele dayandırdık. Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğiyle başlatılan bu programla 2024 yılına kadar 15 şehirde, 6 farklı sektörde 5 bin kişiyi mesleki ve uygulamalı eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz. Almanya, Güney Kore, İrlanda ve Norveç'in maddi katkılarıyla hayata geçen programımız için Bursa önemli bir kilometre taşı. BTSO, BUTGEM ile halihazırda çok fazla kişiye iş sağlamış durumda. İş birliğimizin bu sonuçları daha da olumlu bir yere taşıyacağına inanıyorum."

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, SES'ten faydalanacak kursiyerlere "İşbaşı Eğitim Programı" kapsamında destek verileceğini bildirdi.

Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, hizmet sektörünün nitelikli ve eğitimli personel ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek, "Biz bu ihtiyacı karşılamak için BTSO Mutfak Akademi'de çalışmalar yapıyoruz. BM'nin bu programa dahil olması projeyi taçlandırdı. Projenin sonunda sektöre gelen donanımlı personel sayısının artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş ve Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez de projenin başarılı sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.

Tanıtım toplantısı öncesinde BUTGEM ve Mutfak Akademi'nin eğitim alanlarını inceleyen Nils Grede, workshop etkinliğine katılarak akademi öğrencileriyle pizza yaptı.