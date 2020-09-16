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Aktüel Bursa'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:45:35 -
Bursa'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kişinin paralarını ve cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Kumla Mahallesi'nde bir otelde yaşanan olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli, "gasp ve yağma amacıyla suç şebekesi oluşturmak" suçundan tutuklandı.

İlçede 14 Eylül'de O.A. ve O.S, iki kadınla buluşmak için bir otele gitmişti. Burcu Y. ve Kader Y'nin yanında otele gelen Umut Y.A, Cüneyt T. ve Kemal S'nin, silah tehdidiyle O.A. ve O.S'nin paraları ile cep telefonlarını gasbedip söz konusu iki kadınla otomobile binerek kaçtığı polise ihbar edilmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta gözaltına alınan 5 zanlının üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda gasbedilen eşyaların yanı sıra bir miktar uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirilmişti.

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