Bursa'da futbolcuların taşıyan otobüs seyir halinde alev alev yandı Bursa'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kimse yaralanmadı.

Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların taşındığı otobüs, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerek aracı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.