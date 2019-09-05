Bursa’da film festivali coşkusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) desteğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Yed-i Velâyet 7 Vilâyet Kısa Film Festivali" bu yıl 6. kez düzenleniyor. ‘İslâmın Bilim İnsanları’ temasının belirlendiği festivalde seçilen en iyi senaryolar Bursa’nın tarihî mekânlarında film hâline getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve BTSO’nun destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen ‘Uluslararası Yed-i Velâyet 7 Vilâyet Kısa Film Festivali’ başladı. Bursa’nın farklı mekânlarındaki yazlık sinemalarda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak festival filmleri 5-6 Eylül’de Orhangazi Parkı’nda ve 7-8 Eylül’de de Kent Meydanı’nda saat 21.00-22.00 arasında gösterime sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ ilân edilmesi sebebiyle ‘İslâmın Bilim İnsanları’ temasının belirlendiği yarışma sonucunda El Cezerî, Kındî, El Zehravî, Cabir Bin Hayyan, Kadızâde Rûmî, İbni Heysem ile Abbas İbni Firnas’ı konu alan en iyi 7 senaryo seçildi. Bu senaryolar, Bursa’nın tarihî mekânlarında film hâline getirildi. Festival kapsamında gerçekleştirilen ve insanî değerleri konu alan kısa film yarışmasında finale kalan 7 film gösterime alınacak.

Teknolojinin ilk kâşiflerinin konu alındığı festivalin final gecesi ise 24 Eylül Salı günü BTSO ana hizmet binasında gerçekleştirilecek.