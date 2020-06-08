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Aktüel

Bursa’da FETÖ’ye büyük darbe...42 gözaltı

Bursa merkezli 17 şehirde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında aralarında mahrem imamlar, muazzaf askerler ve bylock kullanıcılarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:04:36 -
Bursa’da FETÖ’ye büyük darbe...42 gözaltı

Bursa merkezli 17 şehirde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında aralarında mahrem imamlar, muazzaf askerler ve bylock kullanıcılarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.


Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 17 şehirde operasyon başlattı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğ ekipleri FETÖ PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ankesörlü telefondan haberleştikleri belirlenen örgüt üyelerinden biri emekli 7 muazzaf asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam ve 7 örgüt üyesi toplam 25 kişiyi 12 şehirde yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.


Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de 5 ilde bylock kullanıcısı 17 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi.


Savcılığın talimatıyla gözaltı işlemlerinin sürdüğü, ifadelerin alınması ve soruşturmaların tamamlanmasının ardından şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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