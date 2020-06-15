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Aktüel

Bursa’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2’si adliyeye sevk edildi

Bursa’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:19:02 -
Bursa’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2’si adliyeye sevk edildi

Bursa’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifre edilmesine yönelik geçtiğimiz hafta Bursa merkezli 12 ilde 33 adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınan toplam 24 şüpheliden işlemleri tamamlanan 2 çalışan Astsubay adliyeye sevk edildi.


1 Çalışan Astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 3 şüphelinin ise gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

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