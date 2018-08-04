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Bursa'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hücre evlerinde yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:35
Bursa'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda, örgütün yeni yapılanmasında sözde Bursa il imamı Y.E.E. ile eğitim danışmanının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. 

Sözde il imamının üzerinde 6 bin dolar ele geçirildi.

Söz konusu yeni yapılanmanın, örgüte madde destek ve eleman sağlamak için gizli toplantılar düzenlediği, soruşturmalar kapsamında aranan ya da kaçak FETÖ üyelerine saklandıkları evlerde destek oldukları, bu kişilerin moral ve motivasyonunu sağlamak ile örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışma yürüttükleri öğrenildi. 

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.   

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:35
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