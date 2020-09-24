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Yerel Bursa'da feci kaza! Tam 100 metre sürükledi
Yerel

Bursa'da feci kaza! Tam 100 metre sürükledi

Bursa'da bir otomobile çarpan kamyon, aracı 100 metre boyunca sürükledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:09:00 -
Bursa'da feci kaza! Tam 100 metre sürükledi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinden göl yoluna gitmek isteyen Ekrem I. kontrolündeki 16 ABL 219 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan dönerken kendisiyle aynı istikamete gitmek isteyen Ali Y.’nin kullandığı otomobile çarptı.

Feci kaza sırasında otomobil, kendisine çarpan kamyonetin önünde yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.

Çarptığı aracı fark edince hemen kamyoneti durdurmaya çalışan Ekrem I., hızlıca aracından indi ve yaralananlara yardım etti. Araçta bulunan iki kişinin yaralandığı belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşlar, tedavi altına alındı. Şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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