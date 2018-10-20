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Bursa'da feci kaza! Oracıkta can verdi

Bursa-Yalova yolunda direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:54
Bursa'da feci kaza! Oracıkta can verdi

Olay, Bursa-Yalova Yolu Dürdane Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 16 ZC 950 plakalı otomobilin sürücüsü Taner Dillioğlu, Gemlik’ten Bursa istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Sürücü Dillioğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dillioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:54
  1. Bursa
  2. Yalova
  3. trafik kazası

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