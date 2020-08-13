Bursa'da faciaya ramak kala enselendi!
Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ mensubu terörist kıskıvrak yakalandı.
Bursa'da terör operasyonunda eylem hazırlığındaki terörist üyesinin evinde üç patlayıcı yakalandı.
Ayrıntılar geliyor..
Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ mensubu terörist kıskıvrak yakalandı.
Bursa'da terör operasyonunda eylem hazırlığındaki terörist üyesinin evinde üç patlayıcı yakalandı.
Ayrıntılar geliyor..
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