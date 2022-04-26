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Gündem Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Gündem

Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağının enkazı, Ankara'dan gelen kırım ekibinin olay yerindeki incelemesinin ardından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 07:43:00 -
Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta yaşanan olayın ardından enkazın incelenmesi için Ankara'dan gelen ekip, çalışmalarını tamamladı.

Ekibin incelemesinin ardından uçağın enkazı, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olay

Yenişehir Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

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