Bursa'da evlat acısı: Babasını kurtarmak isterken metan gazından zehirlendi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, su kuyusunda fenalaşan babasına yardım etmek için kuyuya giren genç, ortamdaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda meydana geldi.
İddiaya göre Seçkin A., temizlik yapmak amacıyla girdiği su kuyusunda biriken gazdan etkilenerek fenalaştı.
Babasının durumunu fark eden oğlu Efe A., ona yardım etmek amacıyla tereddüt etmeden kuyuya girdi ancak kısa süre sonra o da gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kuyudan çıkarılan baba ve oğlu, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GENÇ EFE KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Efe A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Baba Seçkin A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
