  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Aktüel

Bursa'da ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:01:48 -
Bursa'da ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 100 ecstasy tablet, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 18 bin lira ele geçirildi. Özel eğitimli narkotik köpeği "Fırtına" ile bir otomobilde de arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine sökülen arka tampona gizlenmiş 260 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen R.Ö, H.İ.A, B.G. ve M.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar L.T.O, Y.G, Y.K. ve B.Ç'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı
Gündem

Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. ..
Parlamentoda yaşanan olay 'pes' dedirtti
Dünya

Parlamentoda yaşanan olay 'pes' dedirtti

İngiltere'de Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda bir milletvekili çıkardığı maskesiyle gözlüğün camını sildi. Koronavirüs vaka s..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay