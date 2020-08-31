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Yerel Bursa’da esrar ve metamfetamin baskını
Yerel

Bursa’da esrar ve metamfetamin baskını

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, paketlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 08:56:00 -
Bursa’da esrar ve metamfetamin baskını

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor. Yapılan operasyonlarda çok sayıda eroin, kenevir, hint keneviri, bonzai gibi uyuşturucu çeşitleri ele geçirildi.

Bursa’da da İl Emniyet Müdürlüğü bir operasyon düzenledi.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlının yakalandığı bildirildi.

Şüpheliler, dedektör köpeklerinin koku almaması için uyuşturucu koydukları çantaya kahve döktükleri ortaya çıktı. Şüpheliler D.G, A.V, E.A. ve 18 yaşındaki küçük bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 15 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, paketlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

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