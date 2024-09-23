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Gündem Bursa'da eğitim uçağı düştü!
Gündem

Bursa'da eğitim uçağı düştü!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 09:46:00 - 2024-09-23 09:51:59
Bursa'da eğitim uçağı düştü!

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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