0553 313 94 23

Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması

Kentin 15 noktasında 250 polisin katıldığı uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:46
Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması

Bursa'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Görevli 250 polisin katılımıyla 15 noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içipiçmedikleri denetlendi.

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigaraiçildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezaiişlem uyguladı.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigaraiçilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen taksişoförü Ömer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi.

Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:46
  1. Bursa
  2. dumansız araçlar uygulaması
  3. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şirketlere hem kredi hem cihaz kiralama avantajı! Turkcell’de cep’te kiralama dönemi başlıyor
    1. Şirketlere hem kredi hem cihaz..
    2. Balıkesir’de 55 düzensiz göçmen..
    3. ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’..
    4. 'Şifreli haberleşiliyor' gerekçesiyle..
    5. Akşener'den güldüren CHP-HDP..
    6. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    7. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    8. IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa..
    9. Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
    10. EYT çıkarsa erken emekli kimleri..
    11. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı ne zaman..
    12. Binali Yıldırım'ın yeni görevini..
    13. En çok fındık satılan ülke belli oldu!
    14. 2020 Akademik personel maaşları ne..
    15. Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!
    16. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının..
    17. Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması
    18. İmamoğlu Başbakanlık saldırganını işe..
    19. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    20. Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı..
    21. Otomobil devi Volkswagen'e büyük şok!
    22. TRT yeni kanalını resmen duyurdu!
    23. İşte Türkiye’nin aradığı alternatif..
    24. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi..
    25. Her pilot için özel üretiliyor! F-35..
    26. Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya..
    27. Sağlık Bakanı Koca: 3 bin 7320..
    28. Söyleyin, yiğitçe, erkekçe.. Şu..
    29. Kafkas Kartalı tatbikatı devam ediyor
    30. Babacan ve Davutoğlu AK Parti..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...