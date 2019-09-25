Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması Kentin 15 noktasında 250 polisin katıldığı uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi.

Bursa'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli 250 polisin katılımıyla 15 noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içipiçmedikleri denetlendi. Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigaraiçildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezaiişlem uyguladı. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigaraiçilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen taksişoförü Ömer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

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