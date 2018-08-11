Bursa'da drone destekli kaçak midye operasyonu: 5 ton ele geçirildi
Gemlik ilçesinde kaçak midyecilere yönelik drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda zehirli olduğu öne sürülen 5 ton kaçak midye ele geçirildi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:41
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Körfezi'nde "drone" ile yapılan kontroller sırasında yüklü bir teknenin zeytinlik alana yanaşmaya çalıştığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknede kaçak avlandığı belirlenen 5 ton kaçak midye ele geçirdi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknede suçüstü yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı. Ele geçirilen midyelerin İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmek istendiği öğrenildi.
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