Bursa'da drone destekli kaçak midye operasyonu: 5 ton ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Körfezi'nde "drone" ile yapılan kontroller sırasında yüklü bir teknenin zeytinlik alana yanaşmaya çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknede kaçak avlandığı belirlenen 5 ton kaçak midye ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknede suçüstü yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı. Ele geçirilen midyelerin İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmek istendiği öğrenildi.