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Yerel Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
Yerel

Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 05:38:00 -
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 780 araçtan 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Drone ile takip edilen denetimlerde 2 bin 454 kişi sorgulandı, 45 iş yeri denetlendi, 37 iş yerine işlem yapıldı.

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