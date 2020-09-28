  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da dolmuşun çarptığı yaya ağır yaralandı
Aktüel

Bursa'da dolmuşun çarptığı yaya ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:27:49 -
Bursa'da dolmuşun çarptığı yaya ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dolmuşun çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Altıparmak Caddesi'nde seyreden G.G. idaresindeki 16 D 0393 plakalı taksi dolmuş, yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Önür'e (42) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak başını kaldırıma çarpan yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürülen Önür'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Gündem

Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları ve arkasında yat..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var

Orta Doğu ülkelerinden Lübnan'da ordu güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı