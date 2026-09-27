Bursa'da doğumu tesadüfen fark edilen zebra yavrusu Jason ilgi odağı oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 13 gün önce dünyaya gelen zebra yavrusu Jason, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yavrunun doğumu, çalışanların rutin saha taramaları sırasında tesadüfen fark edildi.

Annesinin yanından ayrılmayan Jason ile birlikte hayvanat bahçesindeki zebra sayısı 12'ye ulaştı.

1998'den bu yana 206 bin 600 metrekarelik alanda faaliyet gösteren merkez, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye. Bünyesinde 1000 birey ve 125 tür barındıran hayvanat bahçesi; 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hayvanlara doğal ortam sunuyor.

Zürafa, zebra ve deve kuşlarının bulunduğu alandan sorumlu hayvan bakıcısı Harun Yazgılı, tedbir amaçlı alan kontrolü yaptıklarını anlattı. Yazgılı, "Biz normalde sabah geldiğimiz zaman hayvanların sağlık durumlarını kontrol ediyoruz. Davranışlarında aksi bir durum var mı diye bakıyoruz. Beslenmelerini yaptıktan sonra da sürekli alan kontrolü gerçekleştiriyoruz. Çünkü aksi bir durumda müdahale edebilmek için gözümüzün üzerlerinde olması gerekiyor" dedi.

Kontrollerin ardından diğer zebraların yanına bırakıldı

Yazgılı, Jason'ı da bu alan kontrollerinden biri sırasında fark ettiklerini, yeni doğan yavruyla annesini ilk etapta içeri aldıklarını söyledi. Bakıcı, süreci şöyle aktardı: "Doğum sırasında herhangi bir problem ya da sakatlık olup olmadığını kontrol ettik. Bir süre gözetim altında tuttuk. Herhangi bir aksi durum olmadığı ve kontrolleri tamamlandığı için daha sonra diğer zebraların bulunduğu alana bıraktık. Yavrunun sağlık durumu iyi ve annesi de onu koruyor."

Yazgılı, yavrunun ismine diğer çalışan arkadaşlarıyla beraber karar verdiklerini belirterek, "Jason, şu an 13 günlük ve sağlıklı bir şekilde büyüyor" diye konuştu.