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Teknoloji Bursa’da dijital dönüşüm fuarı
Teknoloji

Bursa’da dijital dönüşüm fuarı

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ilk kez düzenlediği “Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı 2022” başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:26:00 -
Bursa’da dijital dönüşüm fuarı

BUÜ Dijital Dönüşüm, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER) tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilk kez böylesine bir fuarı düzenledikleri için mutluluk duyduklarını söyledi. Organizasyonun gelenekselleşmesini hedeflediklerini vurgulayan Kılavuz, “Burada sektörün öncü kuruluşları yer alıyor. Geliştirdikleri teknolojileri bizlerle ve Bursa kamuoyuyla paylaşıyorlar. Üniversitemiz bünyesinde de dijital teknolojiler alanında yürütülen çalışmalar ve topluluklarımızın geliştirdiği projeler katılımcıların beğenisine sunuluyor.” dedi.

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