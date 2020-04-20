Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Hamamlı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi İsmail Can (62), tarlasında traktörle çalıştığı sırada devrilen 16 KPU 24 plakalı traktörün altında kaldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Can'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.