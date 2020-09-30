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Aktüel Bursa'da devrilen tıbbi malzeme yüklü kamyonun sürücüsü öldü
Aktüel

Bursa'da devrilen tıbbi malzeme yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:57:14 -
Bursa'da devrilen tıbbi malzeme yüklü kamyonun sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'dan Balıkesir'e tıbbi malzeme taşıyan Mustafa Anbarci (50) idaresindeki 11 AB 894 plakalı kamyon, kırsal Yenikaraağaç Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi, itfaiye görevlilerince araçtan çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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