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Bursa'da dereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulundu

İnegöl ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Onur D. (28), kazadan yara almadan kurtuldu.

02 Ekim 2018 Salı 09:07
Bursa'da dereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulundu

Kaza gece yarısı İnegölün kırsal Çeltikçi Mahallesi mevkiindeki köprüde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Onur D.(28) yönetimindeki 16 UD 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Çeltikçi Mahallesi'ndeki Köprüsü'nden dereye uçtu. Bir kısmı suya gömülen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla dereden çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kazanın ardından köprü üzerinden geçen bir TIRın sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Trafik ve 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, araç içinde ve çevresinde yaralı aradılar. Araç içind vedere kenarında yapılan aramalarda herhangi bir yaralıya rastlamayan ekipler, arama alanını genişletti. Ekipler, kaza yerinden yaklaşık 300 metre uzakta yol kenarında sürücüyü buldu. Alkol testinde 160 promül alkollü olduğu tespit edilen ve kazadan yara almadan kurtulan sürücü Onur D., her ihtimale karşın ambulansla Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:07
  1. Kaza

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